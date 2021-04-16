Sağlıklı oruç tutmak bağışıklığı güçlendirir

Korona virüs salgınında birçok kişi oruç tutarken bağışıklık sisteminin zarar göreceği yönünde kaygılanıyor. Son günlerde bu tip soruları sıkça duyduğunu dile getiren Diyetisyen Sevgi Gökçen Eryılmaz, "Günlük beslenmemizde aldığımız aşırı enerjiden dolayı vücut kendini yenileyip, bağışıklık sistemini güçlü tutmakta. Yani sağlıklı oruç tutmanız, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendireceği gibi vücudunuzun da dinlenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

ZENGİN BESİNLERDEN FAYDALANIN

Sahura eklenen peynir ve yumurtanın oruç tutanları gün içinde tok tutacağı gibi bağışıklık sistemine de oldukça destek vereceğini kaydeden Eryılmaz, "Badem, ceviz, fındık gibi E vitamini, selenyum, çinkodan zengin besin gruplarını da sahurunuza ekleyebilirsiniz. Böylelikle gün içinde tokluk sürenizi de arttıracak, bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendireceksiniz" önerisinde bulundu.

HAFTADA 2 GÜN KURU BAKLAGİL

RAMAZAN ayında çoğu kişinin balık tüketme alışkanlığı olmadığını söyleyen Eryılmaz, "Fakat içeriğindeki Omega 3 bağışıklık sisteminiz için oldukça önemlidir. Ayrıca, haftada 2 gün kuru baklagil tüketmeye özen gösterin. Böylece günlük aldığınız posa miktarını artırarak Ramazan'da sıklıkla karşılaştığımız kabızlık probleminin de önüne geçebilirsiniz" dedi.

İFTAR SOFRASINDA SALATA OLMALI

SAHUR sofrasında yeşilliklerden zengin bir tabağa yer verilmesinin faydalı olacağının altını çizen Eryılmaz, "İftara ise bolca salata ekleyebilirsiniz. Her akşam bir miktar sebze tüketip, sahurda ve iftar sonrasında da meyvenizi ihmal etmeyin. Böylelikle günlük vitamin alımınızı yeterli seviyede tutabilirsiniz" şeklinde konuştu.

ÇORBADAN SONRA 15 DAKİKA MOLA

UZUN süren açlığın ardından iftarda porsiyon kontrolünde çoğu kişinin zorlanabildiğini hatırlatan Eryılmaz, "Bu sebeple çorbadan sonra 15 dakika mola vermemiz gerekiyor. Böylelikle kan şekerinizin seviyesini koruyacak, iftardan sonra halsizlik ve yorgunluk hissetmeyeceksiniz. İftar masasında mideye bir anda yüklenme de engellenmiş olacak" dedi.

TAHILLI ÜRÜNLER TÜKETMELİSİNİZ

BEYAZ un tüketiminin günlük alınan vitamin ve posayı azalttığını vurgulayan Eryılmaz, "Bu da sizi uzun vadede yorgun hissettirebilir. Aynı zamanda beyaz unun glisemik indeksi yüksek olduğu için gün içinde daha çabuk acıkacaksınız. Bu sebeple siyez, tam buğday, çavdar unlarıyla yapılmış ekmeklerden tüketebilirsiniz. Probiyotik kaynaklı besin tüketiminize de dikkat edin" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK