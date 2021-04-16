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Haberler Sarmaşık Spordan sonra alışverişe koştu

Spordan sonra alışverişe koştu

Spordan sonra alışverişe koştu

16.4.2021

ESKİ milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde alışverişe çıkan Sponza, sakinliği fırsat bilerek dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Spor sonrası alışverişe çıktığını söyleyen ünlü isim, sportif tarzıyla göz doldurdu. İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Sponza'nın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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