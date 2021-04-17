Her derde deva çiriş otu

Doğu Anadolu'da doğada kendiliğinden yetişen "Çiriş" otu, Tire'de pazar tezgahlarında yerini aldı. Kolesterolden, tümörlerin tedavisine kadar her derde deva olarak bilinen "Çiriş otu" kısa sürede sofraların vazgeçilmezi oldu.

TEDAVİDE KULLANILDI

Çiriş bitkisi, çok eskiden bu yana tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Eski zamanlarda, çiriş köklerinden hazırlanan merhemler uyuz ve frengi hastalıklarının tedavisinden kullanıldı. İdrar artırıcı ve söktürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca bazı türlerinin köklerinden elde edilen kök ekstratlarının (glukomannazlar) anti-tümör etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çiriş yaprakları, maydonoz gibi börek ve gözlemelerde sade ve kıymalı iç malzemesi olarak, ya da ıspanak gibi yumurtayla kavrularak da tüketilebilmektedir. Çiriş, otlu peynir yapımında da kullanılmaktadır.



ÇİRİŞ OTU YEMEĞİ

MALZEMELER;

■ İki yemek kaşığı zeytinyağı, ■ 1 adet soğan, ■ 1 tatlı kaşığı domates salçası, ■ 1/2 kg çiriş otu, ■ 1 buçuk yemek kaşığı pilavlık bulgur, ■ İsteğe göre tuz ve karabiber.



NASIL YAPILIR?

ZEYTİNYAĞINI bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine soğanı yemeklik doğrayıp kavurun.

Domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Yemeğin içerisine iri doğradıĞınız çiriş otlarını, bulgur ve tuzu ilave edin. Üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatın.

Bulgurlar yumusşyınca karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın. Şimdiden afiyet olsun.



YOĞURTLA TÜKETİN

Yabani otlar arasında bulunan çiriş otunun köklerini ve uç kısımlarını mutlaka temizleyin.

Pişirmeye başlamadan önce bol su ile durulayın ve üzerinde toprak kalmamasına dikkat edin.

Pişirme esnasında aromasını arttırmak için birkaç damla limon suyu ilave edebilirsiniz. Çiriş otu yemeğini, yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.

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