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Haberler Sarmaşık Hızır listedeki isimlerin peşinde

listedeki isimlerin peşinde

Hızır listedeki isimlerin peşinde

20.4.2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşamki bölümü saat 20.15'te atv ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünde Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır
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