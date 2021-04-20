Ramazan’da metabolizmanız yavaşlamasın

Ramazan döneminde uzun süreli açlık yaşandığı için bu dönemde dikkat edilmesi gerekenleri ihmal ettiğimizde metabolizma çok yavaşlar ve metabolizma yavaşladığı için Ramazan ayı sonrasındaki dönemde normal beslenme rutinine geçildiği zaman kişiler kilo almaya başlar. Oruç tutarken metabolizmanın yavaşlaması için bazı küçük detaylara dikkat etmeniz gerekiyor Vücut işleyişinde minerallerin desteği çok önemli. Dolayısıyla metabolizmanın hızlanmasında da oldukça etkili. Gün boyunca bir şey tüketemediğimiz için iftardan sonra içeceğiniz bir bardak maden suyu mineral desteği olarak, metabolizmanın hızlanması olarak, su kaybını önlemek olarak oldukça faydalıdır. Yüksek tansiyon hastaları, ödem şikayeti olanlar tuz oranı düşük doğal maden su markaları tercih edebilirler.

SU TÜKETİMİNİ AZALTMAYIN

GÜN boyu yetersiz su tüketimi olursa vücut işleyişi zorlaşır, dolayısıyla metabolizma yavaşlar. Sahurda 1 litre, iftarda en az 1,5-2 litre su tüketilmeli. Çay, kahve, bitki çayları vs buna dahil değildir.

EGZERSİZİ BIRAKMAYIN

GÜN boyunca açlık hissiyle sürekli dinlenme halinde olmak metabolizmayı yavaşlatır. Gün içinde düşük tempolu yürüyüşler, pilates, ev işleri gibi aktiviteler yapılabilir. İftardan en az 2 saat sonra ağır egzersizler, yürüyüşler yapılabilir. İftar sofrasından kalktıktan sonra bir süre dinlenmeniz önerilir. Hemen spora başlarsanız yediklerinizin etkisiyle mideniz ve kalbiniz sıkışabilir. Her iftar sonrasında yürüyüş yaparsanız metabolizmanız aktif çalışır ve kilo alımı önlenir.

MEYVEYİ EKSİK ETMEYİN

MİNERAL takviyesinden bahsederken meyveyi de atlamamak gerek. Son zamanlarda her ne kadar meyveyi kötüleseler de meyveler bizim için çok çok önemli. İçeriğindeki lifler sayesinde bağırsak sağlığımız için destekleyici, içeriğindeki vitamin ve mineral sayesinde vücut işleyişine destek olduğu için metabolizmayı da hızlandırıyor. Ancak meyvede de porsiyon kontrolü kaçırılmamalı.

PORSİYON KONTROLÜ

UZUN açlık süresinden sonra iftarda önümüze ne gelirse yememeliyiz. Porsiyon kontrolü için yemekleri yavaş yavaş yemeliyiz, kendi tabağımıza yiyeceğimiz kadar ayarlayıp masadakilere dokunmamalıyız. Gereğinden fazla yememek için yemeğe çorba ile başlamalı ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara vermeliyiz.