Arkas’a ‘Yılın Sanat Kurumu’ ödülü

ULUSLARARASI Plastik Sanatlar Derneği (IAA), 10. Dünya Sanat Günü ödüllerini açıkladı. "Wallace Hartley Ödülleri" ismiyle verilen ödüllerde Arkas Sanat Merkezi "Yılın Sanat Kurumu" seçildi. Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın sanatı geniş kitlelerle paylaşma tutkusu ve vizyonu doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini, sanat sevgisini çok küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

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