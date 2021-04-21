ULUSLARARASI Plastik Sanatlar Derneği (IAA), 10. Dünya Sanat Günü ödüllerini açıkladı. "Wallace Hartley Ödülleri" ismiyle verilen ödüllerde Arkas Sanat Merkezi "Yılın Sanat Kurumu" seçildi. Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın sanatı geniş kitlelerle paylaşma tutkusu ve vizyonu doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini, sanat sevgisini çok küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılamaya gayret ettiklerini söyledi.
Arkas’a ‘Yılın Sanat Kurumu’ ödülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.