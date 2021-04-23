‘Güçbirliği’ albümü

DEVLET Sanatçıları Zekai Tunca ve Perihan Sözen, Bodrum Güçbirliği Derneği'nin desteğiyle albüm çıkarıldı. Tunca'nın Sözen'e doğum gününde hediye ettiği "İyi ki Doğdun, İyi ki Varsın'" şarkısı, sanatçının kendi kurdukları koronun seslendirmesiyle albüme dönüştü. 7 yıldır Bodrum'da yaşayan Perihan Sözen, "Burada bir koro kurduk. Böylece Türk Sanat Müziği'ni genç nesillere aktararak, öğrenciler yetiştiriyoruz. Zekai Hoca'nın hediye ettiği şarkı ile albüm çıkardık. Müthiş bir çalışma oldu. Bundan sonra herkesin doğum günlerini bizim şarkımızı ile kutlayacağına inanıyorum. Türkiye'deki müzik marketlerde satışa sunulacak albümümüzün gelirini de gençlerimizin müzik eğitimi için harcayacağız" dedi.

■ ADEM ÜLKER