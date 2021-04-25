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Haberler Sarmaşık Büyük aşkta mutlu son

Büyük aşkta mutlu son

Büyük aşkta mutlu son

25.4.2021

ATV'NİN sevilen dizilerinden Hercai, bu akşam 69. bölümüyle final yapıyor. Bu bölümde olaylar şöyle gelişecek: Aşkları çok büyük sınavlardan geçen Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.
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