Oscar’a kadın damgası

Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki Union Garı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.

Nomadland'ın yönetmeni Chloe Zhao 93 yıllık Oscar geleneğinde 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli kadın oldu. Frances McDormand, 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. 10 dalda aday gösterilen David Fincher filmi Mank ise geceden 4 Oscar ile ayrıldı.