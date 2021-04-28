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Haberler Sarmaşık Çocukları evde bıraktılar

Çocukları evde bıraktılar

Çocukları evde bıraktılar

28.4.2021

EVLİLİKLERİ ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün kameralara yansıdı. Spor giyim tarzı ile uyumlu olan çift, kısa bir süre spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Doğa Rutkay, "Evde çocuklar olunca hızlı alışveriş yapılıyor, ikimizin de izinli gününde alışveriş yaptık" dedi.
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