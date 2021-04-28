Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakının karşısında

KURULUŞ Osman, bu akşam saat 20.25'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 56'ncı bölümünde Osman Bey'in Bizans-Moğol ittifakını bozmak için kurduğu strateji ve Savcı Bey'in sırtından hançerlenmesi damgasını vuracak. Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir. Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir

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