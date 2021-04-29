"Özcan'a çok aşıktım"

Bir YouTube programına katılan şarkıcı Yeliz, hayatı hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Şarkıcılık kariyerinde yakın arkadaşı Nilüfer'in büyük katkısının olduğunu belirten Yeliz, kazandığı ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan kendi mezarını hazırlattığını açıkladı.

'BABAMIN DİZİNDE AĞLADIM'

Yıllar önce Özcan Deniz ile aşk yaşadığını itiraf eden Yeliz, "Özcan'a çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi" dedi. Kısa süre sonra ilişkinin ortaya çıktığını söyleyen ünlü isim, "Rahmetli Hilmi Topaloğlu ilişkimizi onaylamadı. Sonu olmayacağı için bitirdik. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim" ifadelerini kullandı. Kadına şiddetin en beterini yaşadığını dile getiren Yeliz, "Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. İki evlilik yaptım, ikisi de yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar. Şiddet ve işkence gördüm" sözleriyle zor günlerinde yaşadıklarını güçlükle anlattı.