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Haberler Sarmaşık İstanbul’dan kaçanlara tepki

’dan kaçanlara tepki

İstanbul’dan kaçanlara tepki

30.4.2021

GÖZTEPELİ futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, tam kapanma kararının ardından İstanbul'u terk edenlere tepki gösterdi. İstanbul trafiğini paylaşan Şancı, "Vallahi bravo! İstanbul'u terk edip memleketine kaçanlar madem öyle, madem gidiyorsunuz orada kalın dönmeyin" ifadelerini kullandı.
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