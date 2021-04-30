Savcı Bey’in ölümü yürekleri dağladı

EKRANLARIN en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 56'ncı bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olmayı başardı.

İTTİFAKI ÇÖKERTTİ

DÜNYA gündemine de giren dizinin son bölümüne, Savcı Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'in Togay ve Nikola'ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu. Alpleriyle birlikte Moğol ve Bizans'ın birleşik ordusunun karşısına çıkan Osman Bey, Togay'ın nökerlerini savaştan çekmesi ile avantaj sağladı. Togay'a vergi ödemeyi kabul ettiğini söyleyerek Bizans-Moğol ittifakını çökerten Osman Bey, Bizans birliklerini bozguna uğratırken, ağabeyi Savcı Bey'in Kalonoz tarafından hançerlenmesine engel olamadı.