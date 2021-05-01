Bir somun ekmeğe muhtaç kalmış

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Instagram hesabında Bebek sahilinde çekildiği gençlik fotoğrafını paylaştı. Arkın, takipçilerinden gelen "Bu hayatı yaşamışsın" yorumları üzerine, tıp fakültesinde okurken yaşadığı zorlukları yeni paylaşım yaparak uzun uzun anlattı.

İNŞAATTA ÇALIŞARAK OKUDU

Gelen yorumlara cevap veren 83 yaşındaki oyuncu, "Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Fakülte yıllarımdı. İlk iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım" dedi. Staj sonrası hasta tedavi edebilir duruma geldiğinde evlere hasta bakıcı olarak gittiğini söyleyen Arkın, "Yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum. Hasta bakıcı olarak günde 15 lira kazanıyordum. Ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum" ifadelerini kullandı.