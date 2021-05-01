  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bir somun ekmeğe muhtaç kalmış

Bir somun ekmeğe muhtaç kalmış

’ın efsane oyuncusu , sosyal medya hesabında 1960’lı yıllardan bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı zor günleri anlattı. Arkın, “İlk paramı kazandığımda fırına koşup ekmek aldım” dedİ.

Bir somun ekmeğe muhtaç kalmış

1.5.2021

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Instagram hesabında Bebek sahilinde çekildiği gençlik fotoğrafını paylaştı. Arkın, takipçilerinden gelen "Bu hayatı yaşamışsın" yorumları üzerine, tıp fakültesinde okurken yaşadığı zorlukları yeni paylaşım yaparak uzun uzun anlattı.

İNŞAATTA ÇALIŞARAK OKUDU
Gelen yorumlara cevap veren 83 yaşındaki oyuncu, "Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Fakülte yıllarımdı. İlk iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım" dedi. Staj sonrası hasta tedavi edebilir duruma geldiğinde evlere hasta bakıcı olarak gittiğini söyleyen Arkın, "Yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum. Hasta bakıcı olarak günde 15 lira kazanıyordum. Ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir somun ekmeğe muhtaç kalmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.