Parkta romantizm

BİR dargın bir barışık aşk yaşayan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik sevgilisi Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel havanın keyfini çıkaran çiftin romantik halleri kameralara yansıdı. Sohbet sırasında maskelerini çıkaran ikili, parkta uzun süre sohbet etti. Geçtiğimiz ay İbrahim Kutluay'a muhabirlerin, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna eski basketbolcu, "Böyle mutluyuz şimdilik" diyerek cevap vermişti.

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