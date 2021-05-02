Karantinada kilo alma alarmı!

Kovid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde tekrar karantina süreci başladı. Evdeki zamanı doldurmak için bu süreçte yaşanan duygu değişimleriyle birlikte ne yazık ki yemek yemeye yönelme durumu söz konusu olabilmektedir. Hem Ramazan ayı hem de karantina süreci duygu değişimlerine sebep olarak iftar ve sonrasında normalden daha fazla yemek yemeyi beraberinde getirebilir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem

TAM BİR LEZZET ŞÖLENİ

İftar yemekleri, Ramazan'ın en neşeli zamanlarından birini teşkil eder. Herhangi bir davet olmasa bile, sanki davet varmış gibi donatılan iftar sofraları, ülkenin dört bir tarafında bir lezzet şölenini andırır. Ramazan sofraları denince ilk akla gelenlerden biri de çorbalardır. Türk mutfağında önemli yer tutan çorbalar, geleneksel açılış yemeğimizdir. Çorba, kabızlık probleminize de iyi gelebilir. Bunu nasıl yapar derseniz, sebze ve kuru baklagillerden hazırlanmış bir kase çorba sizin için iyi bir lif kaynağı olacaktır. Hangi çorbalar daha tok tutar? Tahıllı çorbalardan bulgur çorbası, kuskus çorbası, tarhana çorbası. Sebze çorbalarından, brokoli çorbası, sütlü domates çorbası ve diğer kremasız olanları. Kuru baklagil çorbalarından yeşil mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve diğer kuru baklagil çorbaları. Yoğurtlu çorbalardan yayla çorbası, soğuk ayran çorbası

SOĞUK AYRAN ÇORBASI

■ 1 su bardağı aşurelik buğday ■ 1 çay bardağı haşlanmış nohut ■ 6 su bardağı koyu ayran ■ 1 yumurta ■ Taze nane yaprakları ■ 1 silme tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Aşurelik buğday bir gece önceden ıslatılır ve yumuşayıncaya kadar az suda haşlanır. Yumurta çırpıldıktan sonra ayranla karıştırılır. Haşlanmış buğdayların üzerine yumurta-ayran karışımı ve haşlanmış nohutlar ilave edilir. Çorba kaynadıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirilir. Ateş kapatıldıktan sonra tuzu ilave edilir. Buzdolabında soğutulan çorba, taze nane yaprakları ile servis edilir.