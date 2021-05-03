Pınar ve Merve’ye aldatma cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, hem halkın sağlığı ile oynayan hem de ürünlerin örtülü reklamını yapan isimleri affetmedi. Vatandaşların yaptığı şikayetler üzerine sosyal medyadaki reklam içeriğine sahip paylaşımları da denetleyen Bakanlık, Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'a ceza kesti. Altuğ'un Instagram hesabından takviye edici bir gıdanın reklamını yaptığı tespit edilirken, ürünün içeriğindeki bileşenler sayesinde stres, gerginlik ve uyuyamama durumlarına faydalı olduğu, ürünün bağımlılık yapmadığı şeklinde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Kurul bu sebepten ötürü Altuğ'a 104 bin 781 lira idari para cezası uygularken, söz konusu reklamın da durdurulmasına karar verdi.

DİYET ÇAYI YAKTI

Kurul ayrıca, Merve Boluğur'un yine Instagram hesabından yaptığı bir zayıflama çayına da ceza kesti. Boluğur'un reklamını yaptığı çay için, "Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri olan nasıl zayıf kaldığım. Bugün cevabını açıklıyorum. Kilomu korumak ve fitliğimi sürdürmek için kullanıyorum. Sizin de kısa zamanda birtakım hedefleriniz varsa tavsiye ederim. Çok hızlı bir şekilde ödem atıyor ve çok çok memnun kaldım, sizinle paylaşmak istedim" şeklindeki beyanlarından dolayı Boluğur'a da aynı ceza uygulandı.