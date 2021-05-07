Kötü anılar hafızadan silinebiliyor

TÜRKÇE açılımı "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" olan; halk arasında ise hafıza silme veya bilinç altı temizleme olarak adlandırılan EMDR terapisi ile kişinin hayatını kabusa çeviren anıların, kaygıların ve korkuların etkisi ortadan kaldırılıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, "Tıbben hafızayı silmek mümkün değil. Burada yapılan hafızaya olumsuz şekilde depolanan anılara karşı kişinin duyarsızlaştırılmasıdır. Terapinin kişiye kazandırdığı olumlu duygular kişinin hayata bakışını değiştirir" dedi. Dr. Bora, "EMDR terapisinde işlenememiş olumsuz anılar gün yüzüne çıkarılarak yeniden işlenir ve depolanması sağlanır" dedi.

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