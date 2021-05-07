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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman zirvede

zirvede

Kuruluş Osman zirvede

7.5.2021

EKRANLARIN en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 57'nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %11,68 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,44 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman, #BirlikteRahmet- Var etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren bölümüne, Osman Bey'in Selçuklu Sultanı Mesud'la görüşmesi ve Umur Bey'le yaşadığı gerilim damga vurdu.
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