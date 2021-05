Sağlıklı ve gür saçlara bu besinlerle kavuşun

SAĞLIKLI saçların anahtarı mutfakta saklı. Saçlar keratin denilen protein yapılı bileşiklerden oluşur. Bu nedenle yeterli protein alımı yeni hücre oluşumunu yani saç sağlığını ve gelişimini destekler. Saç ve cilt dışarıdan ne kadar beslenirse beslensin, içeriden beslenmediğinde tam olarak sağlıklı olamaz.

Bazı vitamin ve mineraller saç sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Bunların başlıca temel taşları ise demir, çinko ve biotin. Saç dökülmesine iyi gelen yiyecekler arasında bu vitamin ve mineral açısından zengin besinler tercih edilmeli. Peki sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli?

AVOKADO VE MANTAR

BİOTİN: B vitaminlerinden olan Biotin suda çözünen vitaminlerden olduğu için vücutta depo edilemez bu yüzden günlük olarak yeterli miktarda tüketilmelidir. Saçların sağlıklı ve uzamasını sağlar. Çoğu saç dökülmesi ürünü biotin içermektedir. Bununla beraber besin olarak tüketilmesi de saç dökülmesi besin tedavisinde önerilmektedir. Avokado, mantar, somon balığı, yumurta, fıstık (fıstık ezmesi) biotin kaynağı olarak gösterilebilir.

ÇİNKO: Saç dokusunun sağlıklı olarak büyüme ve gelişmesinde rol oynar. Saç dökülmesine iyi gelen yiyecekler arasında yer alır. Çinko eksikliğinden saçlar direkt etkilenir ve güçsüzleşerek dökülür. Yapılan araştırmalara göre doktor tavsiyesinde çinko takviyesi saç dökülmesinde azaltıcı etki göstermiştir. Çinko genel olarak et, tahıl, süt ve süt ürünleri grubunda ve bazı sebzelerde yüksek miktarda bulunur bunlardan başlıcaları; dana eti, ıspanak, kabak çekirdeği, tam tahıllar, yumurta, peynir, ceviz.

DEMİR: Saç dökülmesine iyi gelen yiyecekler ve saç sağlığında başta gelen minerallerdendir. Demir seviyesi düşük bireylerde saç dökülmesi görülmesi kaçınılmazdır. Bununla beraber demir açısından yeterli beslenmeyle saç dökülmesi durdurulabilir. Besinlerle demir alımının yetersiz olduğu durumlarda doktorlar demir takviyesi önerebilirler. Bu da saç dökülmesi tedavisinde etkili sonuçlar ortaya koyar.

DEMİR içeriği yüksek besinleri C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketmek demir emilimini artırır. Demir içeriği bitkisel besinlere kıyasla hayvansal besinlerde daha çoktur. Ciğer, kırmızı et, yumurta demir içeriği açısından en zengin kaynaklardır. Bitkisel kaynaklara bakıldığında ise, yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, tere, maydonoz, pazı gibi besinler örnek gösterilebilir. Tam tahıllar, kurubaklagiller, kuruyemişler de demir içeriği yüksek besinler arasında yer alır.

İŞTE MUCİZE BESİNLER

● Ispanak ● Yağsız kırmızı Et ● Yumurta ● Yulaf ● Somon ● Badem ● Yoğurt ● Avokado ● Tatlı patates ● Yağsız hindi ● Tavuk eti ● Kabak çekirdeği ● Havuç ● Hindistan cevizi ● Nar ● Yer fıstığı