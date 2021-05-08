Kültürümüzün baş tacı probiyotik besinler

Probiyotikler, uzun yıllardır insanların beslenmesinde yer alıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, probiyotik bakterilerin çocuklarda alerjik semptomların engellenmesinde ve enfeksiyon riskinin azaltılmasında rol oynadıklarını ortaya koyuyor. Probiyotik ürünlerin en başında yoğurt, kefir ve peynir gibi fermente süt ürünleri geliyor. Sağlıklı bir yaşam için anne sütü döneminden sonra, yoğurt ve peynir gibi probiyotik bakterileri içeren doğal besinleri tüketmek gerekir. İşte diğer probiyotik besinler:

1.SÜT:

Süt ve süt ürünlerinin kullanılmasının genel toplum sağlığı açısından çok önemli yararları vardır. Özellikle çocukluk çağında tüketilmesi yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunur. Probiyotik süt ürünleri gelişmiş ülkelerde hızla artan bir şekilde tercih ediliyor. Türkiye'de de giderek yaygınlaşmaya başlayan probiyotik süt ürünü faydalı bakterilerle zenginleştirilmiştir. Kefir veya diğer probiyotik ürünleri sevmeyen, tüketmek istemeyenler için yeni bir seçenek olur.



2. LAHANA TURŞUSU VE SALATALIK TURŞUSU

DOĞAL yollarla elde edilen, evde rahatlıkla ve pratik yoldan hazırlanabilecek bir probiyotik ise turşudur. Sağlıklı beslenme programlarında potasyum eksikliğinde en doğal fermente kaynağı turşu olabilir. Faydalı bakteriler içeren turşu, tuz yani sodyum bakımından zengindir. Dolayısıyla tansiyon hastalarının belirli miktarda, dikkat ederek tüketmesi gerekir.

3.YOĞURT:

En önemli probiyotik süt ürünü yoğurttur. M.S. 8. yüzyılda Türk toplumu "yoğurt" terimini kullanmaktadır. Yoğurdun kurusuna da "kurut" denir. Tarihte su ile sıvılaştırılmış haline "suvuk" yoğurt dendiği görülür. Yoğurt önemli bir kalsiyum desteğidir.

4.TARHANA:

Ülkemizde genellikle çorba yapımında kullanılan tarhana yoğurt ve tahıl karışımından yapılır. Tarhana üretiminin fermantasyon aşaması yoğurt bakterileri ve mayalar tarafından gerçekleştirilir. Fermente olan hamur kurutularak öğütülür. Tarhana özellikle kış aylarının en sevilen çorbalarındandır.

5.KEFİR:

Kefir, probiyotiklerin önemli bir üyesi olup, içeriğinde birçok faydalı maya ve bakteri bulunduran, son yıllarda popülaritesi gittikçe artan fermente bir süt ürünüdür.

SİNDİRİM SAĞLIĞININ YARDIMCISI ÇİLEK

ÇİLEK büyük küçük herkesin en sevdiği meyvelerdendir. Çilek kalp sağlığı ve kan şekeri kontrolü için de oldukça önemli olan bir meyve. Karbonhidrat miktarı düşük olan çilek liflerden ve basit şekerlerden oluşur.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Diyet lifleri ile bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sağlığının iyileşmesine yardımcı olur. Glisemik indeksi de düşük olan çilek, kan şekeri üzerinde büyük değişikliklere neden olmaz. Farklı vitamin ve mineralleri içeren çilek, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığını korur. Bu kırmızı meyvede 25'ten fazla antioksidan vardır. Bu antioksidanlar özellikle kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynar.