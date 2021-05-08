Usta kalem Tamaro: Türkiye’yi çok seviyorum

Usta yazar Susanna Tamaro Türk okurlarıyla buluştu. Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, 10 yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Büyük Bir Aşk Hikayesi'yle hayranlarının karşısına çıkan İtalyan yazarı canlı yayında konuk etti. @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanan, moderatörlüğünü kitabın çevirmeni olan Eren Cendey'in gerçekleştirdiği etkinlikte Tamaro, hakkında merak edilenlerden bahsetti.

'ANNEANNEMİN KİTABI'

Kitabın yazım sürecinden bahseden Tamaro, "Kitapta konu Venedik'te başlıyor. Annem ressamdı ve sürekli resim sergilerine Venedik'e giderdik. 30 senedir ise Orvieto'da yaşıyorum. Kitap yazmadığım zamanlarda toprakla uğraşmak bana iyi geliyor" dedi. Türkiye'yi sevdiğini ve Türk kitapseverlerin okumaya hazırlıklı olduğunu belirten usta kalem şunları kaydetti: "Yüreğinin Götürdüğü Yere Git 46 dile çevrildi. Hala yeni okurlar tarafından okunuyor. Bunu Türkiye'de de görüyorum. Yeni keşfeden gençlere 'Annenin kitabı mı?' diye sorduğumda 'Hayır, anneannemin kitabı' diyorlar. Ben de yaşlandığımı anlıyorum."

BELGESEL DE GELIYOR

YENİ çıkacak belgeseline de değinen Tamaro, "Genç bir yönetmen 'Senin hayatın çok sıra dışı, neden kimse belgesini yapmadı' diyerek hayatımın belgeselini çekti. Covid-19 sebebi ile biraz gecikti. Sonbaharda çıkacak gibi duruyor. Belgeselin adı 'Yayınlanmamış' olacak" dedi.