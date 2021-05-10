Beslenmede tabaklamaya dikkat!

Araştırmalar beslenme alışkanlıklarının kanserle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Sigara, alkol, fazla kilo, çevresel ve genetik faktörler kanser gelişiminde büyük rol oynamalarına rağmen sağlıklı beslenme içeren bir diyet, kanserle mücadelede önemli kazanımlar sağlıyor.

PİŞMİŞ DOMATES TÜKETİN

Öncelikle şunu bilmekte fayda var, tek başına hiçbir besin kanseri önlemiyor; ancak doğru bileşimler fark yaratabiliyor. Tabağınızdaki besinlerin üçte ikisini bitkisel kaynaklardan, üçte birini hayvansal kaynaklardan seçmek ise kanserden korunmanın ilk adımı olarak öne çıkıyor. Mevsiminde olmak üzere meyve ve sebzeler kanserle mücadele için zengin besin kaynakları. Tabağınızı renklendirmek de çok önemli. Özellikle yeşil yapraklı, kırmızı, turuncu sebzelere ve çeşitliliğe özen gösterin. Özellikle pişmiş domateste likopen miktarı arttığından mutlaka sofranızda yer verin. Günde toplam bir tatlı kaşığı zerdeçali yemeklerinize veya salatalarınıza ekleyin.

HASARA KARŞI KORUYOR

Kurubaklagiller kanserin oluşturduğu hücre hasarına karşı koruyucu fitokimyasallar içeriyor ve çalışmalar bu maddelerin tümör büyümesini yavaşlattığını; tümörün yakınındaki hücrelere zarar vermesini engellediğini ortaya koyuyor. Brokoli, karnabahar, lahana gibi kükürtlü bileşenler içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler de etkili birer savaşçı. Su içmek mesane kanserine karşı koruma sağlayabiliyor. Çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini gibi yemişlerin içinde ellajik asit adı verilen fitokimyasal bulunuyor. Bu güçlü antioksidan belirli kanser yapan maddeleri devre dışı bırakıp kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak kanserle mücadele etmekte yardımcı oluyor.



KANSER ÖNLEYİCİ BESLENME PLANI

EMEKLERDE tuz yerine baharatlar ile çeşnilendirmeye çalışın,

KIRMIZI et tüketiminizi günlük 100 gram ile sınırlı tutun,

YAĞLI besin tüketimini sınırlayın,

FAZLA kilolarınızdan kurtulun,

SOFRANIZDA taze meyve ve sebze çeşitliliğine özen gösterin.