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Haberler Sarmaşık ‘Hipertansiyon sarı nokta hastalığını tetikliyor’

‘Hipertansiyon sarı nokta hastalığını tetikliyor’

‘Hipertansiyon sarı nokta hastalığını tetikliyor’

10.5.2021

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi. Erakgün, özellikle 55 yaş sonrası görülen sarı noktanın, ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tansu Erakgün, "Sarı nokta hastalığı, retina tabakasında bulunan görme merkezinde yaşa bağlı olarak istenmeyen birikintilerle ortaya çıkar. Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da tedavi edilmesi önemlidir" dedi.
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