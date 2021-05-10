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Haberler Sarmaşık Maraşlı büyük kararın arifesinde

büyük kararın arifesinde

Maraşlı büyük kararın arifesinde

10.5.2021

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlarda.
Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar.


SAVAŞ'IN PLANI NE?
Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır? İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır.
Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler.
Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır? Mahur;
Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?Maraşlı 20.30'da atv'de.

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