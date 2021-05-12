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Haberler Sarmaşık Aşk dolu bir yıl

Aşk dolu bir yıl

Aşk dolu bir yıl

12.5.2021

SUNUCU Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Çeşme tatilinden fotoğraflar paylaştı. Beyazlar içinde poz veren ikili, ilişkilerinin yıl dönümünü de sosyal medyadan kutladı. 24 yaşındaki Deren Talu, yayınladığı gönderiye, "Seninle aşk dolu bir yıl..." notunu düştü. Tınaz ise sevgilisi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafı, "Yıl dönümü..." ifadeleriyle paylaştı.
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