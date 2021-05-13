Dünya yıldızları Filistin’in yanında

Tüm dünyanın tedirginlikle izlediği İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. İsrail'in masum Filistin halkı üzerinde uyguladığı şiddete birçok kesimden tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları da Filistin halkına destek mesajları yayınlıyor. Türkiye'deki ünlüler gibi dünyaca ünlü yıldızlar da yaşananlara kayıtsız kalmadı ve Filistin halkının yanında yer aldı. Roger Waters, Bella Hadid, Dua Lipa ve Mark Ruffalo gibi yıldızlar sosyal medya hesaplarından Filistinlilere destek mesajı atıp İsrail'e tepki gösterdi.

'ONLAR İÇİN AĞLIYORUM'

FİLİSTİN asıllı ünlü model Bella Hadid, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Atalarımın acısını hissediyorum. Onlar için ağlıyorum. Şimdi oradaki Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum, kendimi güvende hissetmiyorum ve korkuyorum" ifadelerini kullandı.

JOE BİDEN'A HESAP SORDU

EFSANEVİ rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, yayınladığı video ile İsrail saldırılarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Waters, "İnsanların evlerinden soykırım gibi çıkarılmalarına destek oluyorsunuz. Peki ya onların yerinde sen olsan, nasıl hissederdin Joe Biden? Yüz yıllardır oturduğun evi bazı pislikler alıp gidiyor" sözleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

İNSANLIĞA SESLENDİ

SON yılların yükselen ismi şarkıcı Dua Lipa paylaştığı hikayelerde dünyaya seslendi. Tüm dünyanın yaşananları sadece izlemekle kaldığını söyleyen Lipa, "Dünyanın müdahale etmesi ve buna bir son vermesi gerekiyor" notunu düştü. Şarkıcı, Twitter hesabından da Filistin'e destek veren mesajları retweetledi.

'BARIŞ BÖYLE GELMEZ'

BAŞARILI aktör Mark Ruffalo aktivist Malala Yousafzai'den bir tweet paylaştı: "Kudüs'teki (özellikle çocuklara yönelik) şiddet dayanılmaz. Bu uzun çatışma birçok çocuğun hayatına ve geleceklerine mal oldu. Liderler hemen harekete geçmeli. Çocuklar ve siviller güvende olmadığında barış da olmaz" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.

MASUMUN YANINDA YER ALDI

GAME of Thrones ve 300 Spartalı'daki rolleriyle dikkat çeken oyuncu Lena Headey de saldırılara karşı kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu Instagram paylaşımlarıyla saldırılara karşı tavrını açıkça belli etti ve Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi.

"ETNİK TEMİZLİĞE HAYIR"

THE Weeknd adıyla bilinen Kanadalı müzisyen Abel Makkonen Tesfaye de Filistin'e destek olan isimler arasında yer aldı. Doğu Kudüs'te topraklarından edilen Filistinlilere uygulanan politikaları eleştiren Tesfaye, yaptığı paylaşımda "Filistinliler kalacak" ve "Etnik temizliğe hayır" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.