Mucizevi 6 bitki çayı

Tam kapanma sürecinde Ramazan ayının büyük kısmını hep beraber evlerimizde yaşadık. Bu süreçte yeterli beslenmeyen kişilerde; öğün sayılarının, uyku ve beslenme düzenin değişmesi sonucu metabolizma zayıflaması görülebiliyor.

Öte yandan, öğün planını doğru şekilde planlayamayanlarda ise metabolizmada yavaşlamalar meydana geliyor.



ÖDEM VE KİLO TEHLİKESİ

Bu tip durumlarda Ramazan ayı sonrasında kabızlık, metabolizma yavaşlaması, ödem, kilo alma gibi sorunlarla karşılaşıldığını vurgulayan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Bu nedenle ramazan ayını bilinçli ve doğru geçirebilmek oldukça önemli. Mayıs ayının sonunun yaz olmasıyla beraber özellikle de bu sene Ramazan'dan sonra metabolizma hızlandırmanın yolları çok daha fazla önem kazandı" dedi. Yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra beslenme planına eklenecek bazı bitki çayları ile metabolizmanın hızlandırılabileceğini söyleyen Zünbülcan, beslenme düzenini kontrol altına almak için önerilerde bulundu.



EGZERSİZDEN ÖNCE YEŞİL ÇAY İÇMELİSİNİZ

KEYİFLE tüketilen yeşil çay ile metabolizma hızlandırmak mümkün. 12 haftalık bir çalışmanın sonuçlarına göre günde 4-5 fincan yeşil çay tüketme alışkanlığına sahip bireyler, antrenmanlar sonucunda yeşil çay tüketmeyen bireylere göre yaklaşık 1 kg daha fazla kaybetmiş. Epi gallo kateşin gallat- 3 içerdiği için, antrenmanlarından önce içilen yeşil çay, yağ yakımınıza destek olacaktır. Ve bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir.



RAHAT KİLO VERMEK İÇİN OOLONG ÇAYI

YEŞİL çay ve beyaz çayın ara formu yağ yakım sürecini de hızlandırmaktadır. bir çay olan Oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yağ metabolizmanıza da önemli katkılarda bulunur. Chinese Journal of Intergrative Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre, 6 hafta boyunca Oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir.



BEYAZ ÇAY KOLLOJEN YIKIMINI BASKILAR

BEYAZ çay, siyah, yeşil ve oolong çayına göre en zengin antioksidan kaynağı olan ve en az işlem görmüş olan çaydır. Özellikle kollojen yıkımını baskılayıcıdır. Cilde esneklik veren elastin maddesinin de yıkımını önleyebilir. Daha sıkı bir cilt istiyorsanız mutlaka tercihlerinizde beyaz çay olmalıdır. Nutrition and Metabolism'de yayımlanan bir çalışmaya göre beyaz çay,

YAĞ DEPOLANMASINI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

ROOİBOS çayı ile açlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Güney Afrika'daki kızıl çalı bitkisinin yapraklarından elde edilen Rooibos çayı, lezzetiyle alternatif bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Bu faydalı çay, aspalathin güçlü flavonoidi ile açlık ve yağ depolanmasının nedeni olan stres hormonlarının seviyelerini düşürerek daha az yağ depolanmasını sağlar.



BAĞIŞIKLIK KUVVETLENDİREN KUŞBURNU ÇAYI

BAĞIŞIKLIK sistemi kuvvetli olmayan bir vücut, kilo vermekte çok zorlanır. Bu nedenle öncelikle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz. Kuşburnu doğal C vitamini içeren en değerli bitki çaylarındandır. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kuşburnunun böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri vardır. Bu sayede hormonların üretimine destek sağlamaktadır.



KAN ŞEKERİNİN KONTROLÜ TARÇIN ÇAYINDA

KAN şekerinizin düzenlenmesinde ve kontrol altına alınmasında etkili olan tarçının çayı da oldukça faydalıdır. Uçucu yağ ve fenolik bileşiklerden de zengin olan tarçın çayı, oldukça iyi bir antioksidandır. Tarçın çayınıza karanfil ekleyerek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı bir karışım sağlayabilirsiniz.



METABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇAY

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı beyaz çay Taze nane 1 fındık büyüklüğünde zencefil 1 limon suyu YAPILIŞI

Öncelikle 1 fındık büyüklüğünde zencefili suda kaynatın. Ayrı bir yerde 1 su bardağı kaynamış suda beyaz çayı demleyin. Ve kaynamış zencefil suyu ile beyaz çayınızı karıştırın.

Biraz ılındıktan sonra limon suyunu, naneyi ilave ederek karıştırın. Afiyet olsun.