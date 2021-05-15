  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Özilhan ailesi bayram tatili için Göcek’i seçti

Özilhan ailesi bayram tatili için ’i seçti

Özilhan ailesi bayram tatili için Göcek’i seçti

15.5.2021

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte Muğla Göcek'te tatil yapıyor. Güzel oyuncuya bayram tatili için eşi İzzet Özilhan da katıldı. Spora olan düşkünlüğüyle de tanınan Özilhan, tatil boyunca bol bol yüzerken, kanoya binerek kürek çekmeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzelin keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Sosyetik çifte önceki gün İzzet Özilhan'ın annesi Emine Özilhan ve babası Tuncay Özilhan da eşlik etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özilhan ailesi bayram tatili için Göcek’i seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.