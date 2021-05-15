Özilhan ailesi bayram tatili için Göcek’i seçti

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte Muğla Göcek'te tatil yapıyor. Güzel oyuncuya bayram tatili için eşi İzzet Özilhan da katıldı. Spora olan düşkünlüğüyle de tanınan Özilhan, tatil boyunca bol bol yüzerken, kanoya binerek kürek çekmeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzelin keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Sosyetik çifte önceki gün İzzet Özilhan'ın annesi Emine Özilhan ve babası Tuncay Özilhan da eşlik etti.