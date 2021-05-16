Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Della Miles’tan zalim İsrail için BOYKOT ÇAĞRISI

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, resmi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu.

İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, "Ey Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri, ben İsrail'e karşı boykota başlayıp barkod numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım. Sen de benimle birlikte aynı boykota katılır mısın? Bu boykota tüm Müslüman âlemini davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Miles, ilk paylaşımın ardından yaptığı paylaşımda ise, "Şimdi de kara harekâtı! Kim dur diyecek bu zalimlere, kim durduracak bu katliamı. İsrail orada bir soykırım yapıyor! Bu soykırımı kim durduracak! Delireceğim. Rabbim Filistin'e yardım et" sözleriyle öfkesini haykırdı.