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Haberler Sarmaşık “Kızımı korumak için nefesimi kaçırıyorum”

“Kızımı korumak için nefesimi kaçırıyorum”

“Kızımı korumak için nefesimi kaçırıyorum”

16.5.2021

GÜZEL oyuncu Nur Fettahoğlu, pandemi sürecinde dizi setinden eve virüs götürmekten korktuğunu söyledi. Çalıştığı için ailesinden uzak durduğunu söyleyen oyuncu, "Eve geldiğimde kızıma sarılmadan önce halsiz hissediyorsam, boğazım ağrıyorsa 'Belki' diyerek nefesimi ondan kaçırıyorum. Her hareketimizi sarmalayan o tedirginlik devam ediyor" sözleriyle kaygılarını anlattı.
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