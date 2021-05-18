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Haberler Sarmaşık Sibel ve Emir Sarıgül aşkından yeni fotoğraf

Sibel ve aşkından yeni fotoğraf

Sibel ve Emir Sarıgül aşkından yeni fotoğraf

18.5.2021

YILIN magazin bombası olan Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün aşkından detaylar ortaya çıkıyor. Çiftin, geçtiğimiz günlerdeki Göcek tatilinden yeni kareleri yayınlandı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf ortaya çıktı.

Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Daha önce adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan Sibel Can, "Böyle bir durum söz konusu değil" demiş, Sarıgül de iddiaları yalanlamıştı.

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