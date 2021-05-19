Diyet tuz kullanırken kalp hastası olmayın

Tuz kullanımının sağlığa olan zararı her fırsatta dile getirilse de, hipertansiyonu, kalp ve böbrek rahatsızlığı olan hastalar için tuzun çok daha zararlı olduğu ifade ediliyor.

Özellikle bu tip hastalığa sahip olan kişilerin bilinçsiz bir şekilde diyet tuz kullandığını dile getiren Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, "Diyet tuzun içerisindeki sodyum klorür yüzde 30 oranında azaltılmıştır; ancak potasyum klorür içeriği ve hiperkalemi görülme durumu çok yüksektir" dedi.

BÖBREKLERE DE ZARARLI

Hiperkaleminin kalpte ritm bozukluğuna ve ölümlere yol açabildiği uyarısında bulunan Yıldız, "Bu kişilerin hekimlerine danışmadan diyet tuz kullanmaması gerekir" diye konuştu. Ülkemizde tuz tüketiminin kişi başı günlük 15 gram olduğunu, bu miktarın 5-6 grama çekilmesi gerektiğini dile getiren Yıldız, "Tuz; hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyon tanısı alan hastalarda uygun tedavi başlanırsa kan basıncı düşürülebilir, kalp ve dolaşım sistemindeki hastalık riski azaltılabilir" diye konuştu.

SODYUM KLORÜRÜ AZ POTASYUM KLORÜRÜ FAZLA

"DİYET tuz olarak isimlendirilen tuzların sodyum klorür içeriğinin düşük olduğunu söyleyen Dr. Yıldız, "Ancak potasyum klorür içeriği çok yüksektir. Bu tuzu kullanan hastalarda hiperkalemi (kanda potasyum düzeyinin yüksek olması) görülme durumu önemli oranda artmıştır. Hiperkalemi kalpte ritm bozukluğu ve ölümlere yol açabilir. Diyet tuz kullanımı her hasta için güvenli ve sakıncasız olmayabilir. Hastalar kendilerini izleyen ve tıbbi tedavilerini düzenleyen hekimlerin bilgisi ve onayı olmadan diyet tuz kullanmamalıdırlar" dedi.

EKMEKTE 1,5 GRAM TUZ BULUNUYOR

MÜHİM olanın sodyum içeriği en düşük tuzların tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldız, "Bu tuzlarla yolumuza devam etmeliyiz. Örneğin; günlük tuz tüketimimizin 3'te 1'ini ekmekten alıyoruz. 100 gram ekmekte 1,5 gram tuz var. Bir ekmeği 250-300 gram düşünecek olursak, ülkemizde günde bir ekmek tüketenler var" dedi.

KAYA, DENİZ VE HİMALAYA TUZU OLMASI FARK ETMİYOR

PİYASADA oldukça fazla rağbet gören kaya, himalaya ya da deniz tuzu gibi ürünlerin farklı şekillerde sunulduğunu dile getiren Yıldız, "Bu tuzların da kullanımı doğru değil. Hepsi sodyum klorür içeriyor. Bizim vücudumuzun ihtiyacı günlük 5-6 gram. Sizin bu tamamen tuzsuz dediğiniz yiyeceklerin içerisinde bile tuz var" dedi.