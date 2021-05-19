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Haberler Sarmaşık Sigara akciğeri sertleştiriyor

Sigara akciğeri sertleştiriyor

Sigara akciğeri sertleştiriyor

19.5.2021

AKCİĞER sertleşmesi olarak bilinen ve hastanın nefes almakta zorlanmasına neden olan İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığı ile ilgili Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, hastaların yüzde 70'inin sigara içtiğini belirtti.

Tam bir tedavinin olmadığını belirten Demirkaya, nefes darlığı çekenlerin derhal doktora gitmesini önerdi. Hastalık 70 yaşından sonra daha sık görülüyor.

SİTOKİN'E KARŞI PROPOLİS ÖNERİSİ
ANADOLU Propolisinin, Sitokin Fırtınasını engellediğini belirten uzmanlar, pandemide propolisin düzenli kullanımını öneriyor. Uzmanlar, propolisin içerindeki polifenol bileşenlerin, bağışıklık sistemin aşırı yanıtına bağlı görülen sitokin fırtınasını baskılayarak bağışıklık yanıtını dengelediği kaydetti. Propolisin, antiviral etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğu belirtiliyor.

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