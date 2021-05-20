PANDEMİ döneminde diz ağrısı şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, hareketsizliğe bağlı kilo almalar arttığından, diz ağrısı şikayetlerinin de çoğaldığını vurguladı.

EVDE EGZERSİZ YAPILMALI

KAPALI kaldığımız dönemlerde kilomuza dikkat etmemiz gerektiğini ve diz kaslarımızın zayıflamaması için egzersizler yapmamız gerektiğini vurgulayan Atalay, bu dönemde kaslarımızı ve eklemlerimizi zorlamadan evde, Dr. Nilgün Atalay Hareketsizliğe bağlı kilo artışı ağrıya neden olur vi Nil- kaslarımıevde, hatta oturduğumuz yerde basit egzersizler yaparak diz sağlığımızı koruyabileceğimizi ifade etti. Doç. Dr. Atalay, diz ağrısı tedavisi için "Hasta eğitimi bizim için çok önemli. Hastalık konusunda gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra diz ekleminin aşırı kullanılmasından, egzersiz ile aşırı zorlanmasından kaçınılmasını öneriyoruz. Diz ağrılarında ideal kilonun sağlanması çok önemli. Fazla kilo diz üzerine aşırı yük uyguladığı gibi, yağ dokusundan salgılanan bazı kimyasal maddeler (sitokinler) vücuttaki kıkırdaklara zarar veriyor" diye konuştu.