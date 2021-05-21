En düşük miktardaki alkol bile beyne zararlı

İNGİLTERE'DE Oxford Üniversitesi'nce yapılan ve on binlerce kişinin incelendiği araştırmada, alkol tüketiminin her seviyede beyne zarar verdiği ortaya konuldu. Güvenli bir eşiğin olmadığını vurgulayan araştırmacılar, en düşük miktardaki alkolün bile beynin neredeyse tamamını etkilediği konusunda uyardı. İngiltere'de 25 binden fazla insanın katıldığı araştırmaya göre, beyin için güvenli miktarda alkol tüketimi yok. Kıdemli klinik öğretim görevlisi Anya Topiwala, "İçki içmenin güvenli bir eşiği yok. Daha önce düşünüldüğü gibi, sadece belirli alanlar değil, hemen hemen tüm beyin alkolden etkileniyor" dedi.

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