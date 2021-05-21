  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık En düşük miktardaki alkol bile beyne zararlı

En düşük miktardaki bile beyne zararlı

En düşük miktardaki alkol bile beyne zararlı

21.5.2021

İNGİLTERE'DE Oxford Üniversitesi'nce yapılan ve on binlerce kişinin incelendiği araştırmada, alkol tüketiminin her seviyede beyne zarar verdiği ortaya konuldu. Güvenli bir eşiğin olmadığını vurgulayan araştırmacılar, en düşük miktardaki alkolün bile beynin neredeyse tamamını etkilediği konusunda uyardı. İngiltere'de 25 binden fazla insanın katıldığı araştırmaya göre, beyin için güvenli miktarda alkol tüketimi yok. Kıdemli klinik öğretim görevlisi Anya Topiwala, "İçki içmenin güvenli bir eşiği yok. Daha önce düşünüldüğü gibi, sadece belirli alanlar değil, hemen hemen tüm beyin alkolden etkileniyor" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En düşük miktardaki alkol bile beyne zararlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.