Baş başa alışveriş

EKRANLARIN ve tiyatro sahnelerinin başarılı oyuncusu Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Baş başa mağazaları dolaşan Hepileri ve eşi, her zaman olduğu gibi içten tavırları ve neşeli halleriyle dikkat çektiler. Bir süredir İzmir Urla'daki evlerinde kaldıklarını söyleyen Hepileri, "Kalabalıktan biraz uzak kalmak, orada bahçemizle ilgilenmek keyifli ve dinlendirici oluyor. Fırsat buldukça orada oluyoruz. Ancak işlerimiz İstanbul'da olduğu için sık sık burada bulunmak durumundayız" dedi.

YENİ SEZON ÜRÜNLERİNİ İNCELEDİ

CEMİYET hayatının sevilen isimlerinden Hande Demir, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen sosyetik güzel daha sonra alışveriş merkezine girerek yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Her zaman şık giyinmeye gayret eden Hande Demir, spor giyimi ile dikkat çekti.

TATİL ÖNCESİ MAĞAZALARI DOLAŞTI

Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Şendir, çıkacağı tatil öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sosyetik güzel Şendir, pembe renklerin ağırlıklı olduğu kıyafetleriyle göz kamaştırdı.