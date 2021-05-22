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Haberler Sarmaşık Harika, Ömer’i uzaklaştırmaya çalışıyor

, Ömer’i uzaklaştırmaya çalışıyor

Harika, Ömer’i uzaklaştırmaya çalışıyor

22.5.2021

ATV'NİN en sevilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini ekranlara taşıyor. Bu bölümde Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır. Kardeşlerim, saat 20.00'da atv'de
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