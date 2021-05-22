Mehmet Ali Erbil'e İzmirli sevgili

HASTALIĞI nedeniyle zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil'in, "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" açıklamasından sonra özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Aradığı mutluluğu İzmir'de bulan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Mehmet Ali Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulundu. Aşk iddialarını yalanlamayan Erbil'in sağlık durumunun ise iyi gittiği öğrenildi.