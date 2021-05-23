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Haberler Sarmaşık ‘Birbirimize doyamadık’

‘Birbirimize doyamadık’

‘Birbirimize doyamadık’

23.5.2021

AYLİN Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kaybettiği 23 yıllık eşi Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak" diyen Aylin Yılmaz, eşinin mezarını papatyalarla donattı.
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