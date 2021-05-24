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Haberler Sarmaşık Aynı evi 2 kere satmış

Aynı evi 2 kere satmış

Şarkıcı Kibariye'nin 2 yıl önce Bodrum'daki yazlığını sattıktan sonra, evi başka kişilere kirala-dığı ve yakın zamanda da tekrar başka bir kişiye sattığı iddia edildi.

Aynı evi 2 kere satmış

24.5.2021

Kibariye'nin Yalıkavak'taki vil-lasını 2019 yılında satın alan iş insanı Sabahattin Girgin, 2 yıldır tapuyu almak için uğraştığını söyledi. Bu süreçte Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından evinin 2021 yılında bir başka-sına daha satıldığını öğrenen Girgin, Kibareye'nin 2 yıl içerisinde evi 300 bin liraya ve daha sonra 130 bin liraya 2 kez kiraya verdiğini iddia etti.


Ali Küçükbalçık

'TAPUYU VERMEK ZORUNDA'

2 yıldır söz konusu villada oturduğunu söyleyen Girgin, evin kendinden habersiz kiraya verildiğini ve birçok kez de emlakçı-lar tarafından satılmak üzere müşteri getirildi-ğini öne sürdü. Girgin kendi dışında 1 ay önce başka birini daha dolandırdıklarını iddia ederek "Emlakçı bir arkadaşa da 5 senelik kira kontratı yapmışlar. 130 bin lira para al-mışlar. Suç duyurusunda bulun-dum. Şu anda tapu bende değil, resmi olarak tüm evraklarım var, tapusunu da mecbur vermek zorunda kalacaklar" şeklinde konuştu.


Sabahattin Girgin

TUBA AYHAN

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