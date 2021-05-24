Tiyatromuzun acı günü

Ünlü tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
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