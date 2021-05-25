Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

Çinkonun, bağışıklık sisteminin temel taşı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Nimet Meltem Gök, "Çinko, serbest radikallerin vücuda hasar vermesini engeller. Özellikle kabak çekirdeği, kuru baklagiller, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık, deniz ürünleri çinko bakımından zengindir. Öte yandan, D vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur" dedi.

HAFTADA 2 KEZ BALIK

En iyi kaynağı güneş olan D vitaminini somon, yumurta ve sütten de alabileceğimizi söyleyen Gök, "Omega 3 ise bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Özellikle yağlı balıklar bu bakımdan zengindir. Keten tohumu, avokado, semizotu da omega 3 kaynakları arasındadır. Haftada 2-3 defa balık tüketimine özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. Beta glukanın da bağışıklık için çok önemli bir besin olduğunu dile getiren Diyetisyen Gök, virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı vücut direncini artırdığını söyledi.

BARBUNYA PROTEIN İHTİYACINIZI KARSILIYOR

Uzmanların her mevsim tüketilmesini önerdiği barbunya A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sağlık açısından oldukça faydalı. Barbunyanın en önemli özelliklerinden biri de protein deposu olması. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için, barbunya bulunmaz bir protein kaynağıdır.

NAR SUYU IÇEREK YAŞLANMAYI DURDURUN

Sevilen meyvelerden biri olan nar; vitamin, mineral ve lif ile doludur. Nardaki antienflamatuar özellikler ve zengin polifenol içeriği DNA'yı mutasyonlardan korur, kanser hücresinin büyümesini engeller. Nar antioksidan bakımından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu erken yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerden korur. Ayrıca nar suyundaki antioksidanlar, alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmada etkilidir.