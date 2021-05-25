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Haberler Sarmaşık Kapadokya’da sıra dışı defile

’da sıra dışı defile

TÜRKİYE’NİN önemli turizm merkezlerinden biri olan ’da, ’un defilesi gerçekleştirildi. Atların da ünlü mankenlere eşlik ettiği defilede , ve izleyenleri hayran bıraktı

Kapadokya’da sıra dışı defile

25.5.2021

Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar- kış dijital platform defilesinin çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızılvadi'de devam etti.

30 MANKENLİ ŞOV
Koreografsi Yasin Soy yönetiminde yapılan defilede birbirinden ünlü 30 manken yer aldı. Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler; peribacaları, sıcak hava balonları, doğal oluşumlar ve bölgenin 'güzel atlar diyarı' olarak anılmasını sağlayan atlar eşliğinde görsel güzellik oluşturdu.

TALU'NUN 4. DEFİLESİ
Defile öncesi gazetecilerle bir araya gelen Tülin Şahin, "Moda her zaman önden giden bir şey. Sezonları daha önden tanıtıyoruz ki tüm dünyaya kıyafetler yetişsin. Dolayısıyla ters mevsim çalışıyoruz" dedi.

İlk kez Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Deren Talu ise, "Tanıdığım ve bildiğim isimlerle podyumda görev aldım. 4'üncü kez podyuma çıkıyorum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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