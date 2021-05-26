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Haberler Sarmaşık 4.5 yıllık sevgilisiyle ilk kez yakalandı

4.5 yıllık sevgilisiyle ilk kez yakalandı

4.5 yıllık sevgilisiyle ilk kez yakalandı

26.5.2021

DAĞILAN Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, ismini söylemek istemediği sevgilisiyle görüntülendi. Objektiflerden uzak durmaya çalışan sevgilisinin ismini vermekten kaçınan eski şarkıcı, "Erkek arkadaşım. Çok mutluyuz. 4.5 senedir beraberliğimiz var. Evlilik nasip kısmet. İsmini söylemeyeyim çünkü çok sevmez" dedi.
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