4.5 yıllık sevgilisiyle ilk kez yakalandı

DAĞILAN Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, ismini söylemek istemediği sevgilisiyle görüntülendi. Objektiflerden uzak durmaya çalışan sevgilisinin ismini vermekten kaçınan eski şarkıcı, "Erkek arkadaşım. Çok mutluyuz. 4.5 senedir beraberliğimiz var. Evlilik nasip kısmet. İsmini söylemeyeyim çünkü çok sevmez" dedi.

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