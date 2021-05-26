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Haberler Sarmaşık ‘Fethiye’de bronzlaştım’

’de bronzlaştım’

‘Fethiye’de bronzlaştım’

26.5.2021

SUNUCU Özlem Yıldız, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yıldız'ın bronzlaşmış olması gözlerden kaçmadı. Muhabirlerin "Özlem hanım, yaz sezonu daha yeni başladı. Ne zaman bu kadar bronzlaştınız?" sorusuna kahkaha atan ünlü sunucu, "Geçtiğimiz hafta sonu Fethiye'de tatildeydim. Hafta içleri İstanbul'da çalışıyorum, hafta sonları da tatil yapıyorum" dedi. Program için bir toplantıdan çıkıp alışverişe geldiğini söyleyen Yıldız, mağazaları gezmeye devam etti.

'TATİL ÖNCESİNDE ALIŞVERİŞE GELDİK'
BAŞARILI oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Erdim çifti, objektiflere poz verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda tatile çıkacaklarını söyleyen çift, "Tatile çıkmadan önce eksiklerimizi tamamlamaya geldik" dedi. Erdim ailesi tatil için Bodrum'u tercih edeceklerini söyledi.

CEMAL CAN YENİ BİR ŞARKIYLA GELİYOR
CEMAL Can Canseven, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Canseven, "Yoğun bir süreçten geçiyorum gerçekten. Dominik ve New York arasında yoğun bir tempoda gidip geldim. Şimdi de Türkiye'ye döndüm. Yeni bir şarkı çalışmamız olacak. Onu bitirip, sonrasında tekrar New York'a iş birliği anlaşması için gideceğim" dedi.

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