Yorgun Serdar

UZUN süredir MS hastalığı tedavisi gören Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Alışverişte görüntülenen Ortaç'ın yorgun hali gözden kaçmadı. Muhabirlerin "Serdar bey nasılsınız?" sorusuna "İyiyim çok şükür, siz de iyi misiniz? Aman dikkat edin sizi seviyorum" yanıtını verdi. Yürürken bir ayağının aksadığı görülen Ortaç, kısa sürede alışverişini tamamladı.

'TEKNE TATİLİ YAPABILIRIM'

HÜLYA Avşar, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde merkeze gelen Avşar, tatil hazırlığına başladığını belirterek, "Eksiklerim vardı, onları almaya geldim" dedi. Her yaz tatilini Ayvalık'ta bulunan yazlığında geçiren Hülya Avşar, "Bu sene kararsızım. Tekne kiralayıp, tekne tatili yapabilirim" dedi. Yeni sezon için bir projede yer alıp almayacağı sorulan Avşar, "Henüz kesinleşmiş birşey yok, sürpriz bir proje olabilir" yanıtını verdi.

'GELEN TEKLİFLERİ DEGERLENDİRİYORUM'

Oyuncu Esengül Aypek, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, 'Yeni projeler gelecek mi?' sorusuna ise, "Teklifler var. Şu an hem dinlenme hem de gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım" dedi.