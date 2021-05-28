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Haberler Sarmaşık İlk durak oyuncak mağazası

İlk durak oyuncak mağazası

İlk durak oyuncak mağazası

28.5.2021

DEMET Akalın ve Alişan, program sonrası soluğu İstinye- Park'ta aldı. Eski eşi Okan Kurt ile birlikte alışveriş merkezine gelen Akalın, arkalarından gelen Alişan ile Markalar Sokağı'nda buluştu. Araçlarını vale görevlilerine teslim eden ünlü şarkıcılar alışveriş merkezine girerek alışveriş turlarına başladılar. İlk durak olarak oyuncak mağazasına giren partnerler Burak ve Hira'ya oyuncak alışverişi yaptıktan sonra Alişan ve oğlu alışveriş merkezinden ayrıldı.
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