Türkiye Kuruluş Osman’a kilitlendi

Kuruluş Osman, heyecan yüklü 60'ıncı bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi Tüm Kişiler kategorisinde %10,22 izlenme oranı ve %26,73 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %8,96 izlenme oranı ve %24,06 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payıyla çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

BAMSI BEY ŞEHİT DÜŞTÜ!

Dizi #BamsıBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Bölümde, Osman Bey ve Malhun Hatun evlenirken, Togay Kayı Obası'na saldırdı, Bamsı Bey şehit düştü. Bölüm Osman Bey'den intikam sözü alan Bamsı Bey'in şehit düşmesi ile final yaptı.